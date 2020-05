60 Jahre Kurier

Es hat mich natürlich nicht sonderlich berührt, dass ich in einem besetzten Land geboren wurde, damals, an einem Sonntag im April 1955. Aber wie sich Österreich entwickelt hat, seit Außenminister Leopold Figl wenig später, am 15. Mai 1955, der jubelnden Menge vor dem Belvedere den Staatsvertrag zeigte, beeindruckt mich heute noch.

Der KURIER, den ich lese, seit ich Buchstaben entziffern kann, war bereits eine UNABHÄNGIGE Zeitung, als die Regierung Raab/Schärf mit Leopold Figl und Staatssekretär Kreisky im Frühjahr 1955 noch in Moskau verhandelte. Denn im Oktober 1954 entließ die amerikanische Besatzungsmacht den WIENER KURIER in die Freiheit. Es entstand der NEUE KURIER. Unabhängig sind wir heute noch, das garantiert das wohl beste Redakteursstatut des Landes, das wir, wie so vieles, Hugo Portisch zu verdanken haben.

Der KURIER hat bewegte Zeiten überstanden, Eigentümerwechsel, Zeitungskriege und technische Veränderungen. Und wie alle Medien weltweit sind wir in der digitalen Welt angekommen, in der es noch mehr als früher darauf ankommt, dass wir uns als professionelle Journalisten Tag für Tag plagen. Jeder kann heute im Internet Nachrichtenseiten betreiben, jedes Unternehmen kann seine Werbebotschaften als Information verpacken, jede Regierung kann ihre Propaganda als seriöses News-Portal verkleiden. Noch nie war die Gefahr so groß, dass Leserinnen und Leser manipuliert werden.

Das ist für uns eine Riesenchance: Wir müssen uns im unendlichen Meer des World Wide Web abheben, mit gut recherchierten Reportagen, klaren Analysen und mutigen Kommentaren.

Österreich ist frei – und unabhängiger Journalismus ist die Grundlage dafür, dass das so bleibt. Unsere Geschichte verpflichtet uns, und unsere Autoren garantieren, dass wir täglich für diese Freiheit arbeiten.