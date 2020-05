60 Jahre KURIER: 1964 - 1974

Jäh verblasste die Rezeptformel " Große Koalition" als Dauermedikation für ein demokratisches Österreich. Salzburgs LH Josef Klaus getraute sich, nach seinem Wahlerfolg 1966 mit einer ÖVP-Alleinregierung einen ersten Reformschub einzuleiten. Rasch wurde das von drei Zeitungen (eine der KURIER) 1964 zur Beseitigung des Radio- und Fernseh-Parteiproporzes gestartete Volksbegehren als bisher einziges auch politisch umgesetzt. Generalintendant Gerd Bacher nutzte die neu gewonnene Unabhängigkeit und schuf ein exquisites Informationsprogramm und mit Ö3 den ersten Pop-Rock-Radiosender im deutschen Sprachraum.

Das Kanzleramt eroberte schon vier Jahre danach der fantasievolle neue SPÖ-Vorsitzende Bruno Kreisky, der Österreich ein gesellschaftspolitisches Reformprogramm, aber auch eine Schubumkehr bei der ORF-Entfesselung verpasste. Spaziergänge auf dem Mond und Herzverpflanzungen förderten den Optimismus: Was wir wollen, können wir auch! Nach dem 6-Tage-Krieg schloss Israel 1967 den entscheidenden Frieden mit Ägypten. (Na ja, der Palästina-Konflikt dauert 47 Jahre später noch immer an). Die Anordnung eines autofreien Tags pro Woche machte uns 1974 die Rohöl-Abhängigkeit von arabischen Öl-Potentaten bewusst. "Nie wieder!" gelobte die Politik. An Erdgas dachte damals niemand …

Noch mehr als Politiker im Öl rührte der vermeintliche "Übergangspapst" Johannes XXIII. in der katholischen Kirche um. Beim II. Vatikanischen Konzil 1962–1965 fingen Bischofmützen und Machtpositionen zu wanken an. Bald wurde im Vatikan wieder kräftig gemauert. In Österreich hielt Kardinal Franz König noch lange am Reformkurs fest. Der Widerstand in Rom wurde von Angst ("Freie Liebe", "Mein Bauch gehört mir") gespeist. Diese ging von der Studentenrevolte 1968 aus, die blutig begann und im Business-Look einer neuen Generation endete, in der die Frauen ihre jahrhundertelang mitgeschleppten Ketten abzuschütteln begannen. (Dafür schleppen wir jetzt das Binnen-I.)

Nicht sofort erfolgreich war der "Prager Frühling", als aufgeklärte Politiker 1968 dem Kommunismus ein "menschliches Gesicht" verpassen wollten. Panzer der Sowjetblock-Armeen erstickten den Aufstand. Aber 1989 kam die ersehnte Wende doch zustande. Wenn die Zeit reif ist, stehen abgewürgte Reformen von den Toten auf: in der Gesellschaft, in Politik und Kirche, selbst im ORF – auch wenn nicht alle Retro-Machthaber es schon wahrhaben möchten.