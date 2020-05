60 Jahre KURIER: 1974 - 1984

Der KURIER war trotz industrienaher Eigentümer, die eindeutig auf der Pro-Atom-Seite standen, daran nicht unbeteiligt. Peter Rabl erinnerte sich in Hinter den Schlagzeilen: "In langen Diskussionen kamen wir auf die hinterhältige Idee, ganz neutrale Sachgeschichten zu schreiben, die mit Pro- und Kontra-Kommentaren ergänzt wurden." Reaktion der Leser: Wenn dort so gescheite Leute gegen die Atomkraft schreiben, dann kann sie nicht so sicher sein.

In den Folgejahren lautetet die Herausforderung für den KURIER: "Auf der Bühne des Boulevard bestehen, aber auch den Spagat zum anspruchsvollen Journalismus schaffen", sagt Hausjell. Als Gerd Leitgeb 1979 Chefredakteur wurde, sagte er: "Meines Erachtens gibt es in ganz Europa keine Zeitung, die so viel seriöse Information mit so viel Leserschaft verbindet." Dennoch machte der KURIER in seiner Ära die größte Wandlung in seiner bisherigen Geschichte durch – zur Boulevard-Zeitung, zum Massenblatt.