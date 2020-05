60 Jahre KURIER: 1984 - 1994

Die Geschichte rechnet nicht in Jahrzehnten. Aber die 80er-Jahre kann man getrost als das Dezennium des weltpolitischen Wandels bezeichnen. Die Nachkriegsordnung löste sich auf, der Bogen der Ereignisse spannt sich von der Wahl des polnischen Papstes, das Attentat auf ihn, zu den Protesten in der Danziger Werft, der Gründung von Solidarnosc, Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion, den Bürgerbewegungen in den Ostblockstaaten, zu den sanften und samtenen Revolutionen, dem Abbau des Eisernen Vorhanges zuerst in Ungarn, freien Wahlen in Polen, dem Fall der Berliner Mauer, der Wiedervereinigung Deutschlands, der Etablierung von Demokratien in den Reformstaaten, dem (heute muss man sagen: zwischenzeitlichen) Ende des Kalten Krieges bis zur Weichenstellung in Richtung eines Neuen Europa als politische Union.

In diesem Jahrzehnt wurde tatsächlich Geschichte geschrieben, die Ereignisse liefen mit einer Logik ab, die sich erst im Rückblick voll erschließt. Wir waren mitten drinnen, haben berichtet, interviewt, analysiert, kommentiert. Das war wirklich Journalismus pur. Wir haben die journalistische Verpflichtung gespürt, intensiv zu informieren – auch unsere Nachbarn, die sich auf den Weg zur Demokratie gemacht hatten. Tastend und mit allen Risiken, die der in einem totalitären System bedeutete. Ich erinnere mich an die KURIER-Kompaktausgabe, die wir in den Herbsttagen 1989 täglich für die Tschechoslowakei produzierten. In Landessprache. So leisteten wir einen kleinen Beitrag zu einer offenen Information unserer Nachbarn, die Jahrzehnte von gelenkten Medien desinformiert worden waren.

Die Entdeckung einer Jahrzehnte verschlossenen Nachbarschaft, unsere Neugierde auf die Nachbarn und die Neugierde der Nachbarn auf unsere Leben im sogenannten Goldenen Westen waren journalistischer Rohstoff für Reportagen, Interviews, Berichte, Analysen. Vieles kommt in Erinnerung: das Europapicknick an der ungarischen Grenze, das Tausende DDR-Bürger zur Flucht nutzten, die Trabi-Kolonnen durch Österreich, der Sommertag, da der österreichische und ungarische Außenminister in Anwesenheit einiger Journalisten und Fotografen den Eisernen Vorhang durchtrennten, die Besucherströme der Nachbarn auf den Wiener Einkaufsstraßen. Und, und, und.

Der KURIER hat berichtet. Es war ein Privileg, in dieser Zeit des Umbruchs und Wandels als politischer Journalist zu arbeiten und eine Zeitung zu leiten, die ihre demokratische Aufgabe ernst nahm: umfassende und offene Information.