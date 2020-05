Zu Tisch, bitte - Teil 1

Bei dieser Dekoration bildet ein schwarzes Tableau in der Tischmitte das Hauptelement. Hier dominieren die Farben Petrolgrün, Dunkelbraun und Schwarz. Heimische Materialien wie Zapfen, Nüsse sowie unterschiedliche Teelichter und Kerzen lassen sich nicht nur auf dem Tableau, sondern auch auf dem Tisch wiederfinden. Ein üppiger Blumenschmuck stört oft die Kommunikation bei Tisch. Als Alternative kann man sich auf eine Blume beschränken. Floristin Edith Westermayer setzte bei dieser Variante auf Frauenschuh-Blüten: „Damit die einzelne Blüte in Form bleibt, kann man diese in eine Zimtstange stecken und in kleine Vasen stellen. Das ist ein technisches und nicht wirklich aufwendiges Hilfsmittel mit hohem Effekt.“ Zapfen und kleine Kiefersträuße wurden mit dünnen Samtschleifen dekoriert und dienen als Give-away für die Gäste. Aufgelegte Samtschleifen oberhalb des Gedecks sowie matte und glänzende Weihnachtskugeln in Grün nehmen das Farbkonzept zusätzlich auf. Das Tableau kann schnell zu einem Servierteller für den Nachtisch umfunktioniert werden.