Traumhafter Tannenbaum: Baumschmuck für das Weihnachtsfest

Die Weihnachtsvorbereitungen sind schon in vollem Gang. Der Backofen ist noch warm, die Vanillekekse aber schon am Tisch und auch die Deko bringt angenehme Adventstimmung.

Für all diejenigen, die auch die Christbaumkugeln endlich auspacken möchten, haben wir gute Nachrichten: Die hängenden Accessoires kommen dieses Jahr in allen Formen, Farben und Materialien - und machen sich zudem auch gut an unorthodoxen Stellen fernab des Tannenbaumes.

Im Türstock oder am Fenster baumeln die Kugeln und auch an den Tischen dienen sie als festliche Dekoration, bis sie schließlich kurz vor dem 24. Dezember endlich auf den Tannenbaum gehängt werden dürfen.