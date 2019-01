Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel

Und wer sich dem Jahrestrend anpassen möchte, könnte es mit einer korallenfarbigen Tapete versuchen. Ein Tipp: „Linee dazanti“. Die Trendfarbe des Jahres ist ein Hybrid – weder orange, noch pink und auch nicht rot. Ihre Nuancen sind breit gefächert, sodass jeder seine individuelle Wahl treffen kann. Die Töne erinnern an ein lebendiges Riff mit seinen belebten Formen und Linien. Automatisch wird mit der neuen Trendfarbe Freude und Freiheit suggeriert – ein gutes Zeichen für das Jahr 2019. Wer die pure Lebenslust auch bei sich zu Hause einatmen will, kann es mit einer neuen Wandfarbe tun. Tapetenhersteller WallPepper verwandelt Wände mit seinen Motiven in tropischen Wälder, üppige Gärten oder abstrakte Grafik-Dschungel.