Wohlfühlklima statt Sommerhitze!

Gesund bleiben und wohlfühlen

Der Sommer ist eine tolle Zeit – aber manchmal auch etwas anstrengend. Steigt das Thermometer auf 30 °C oder mehr, ist schnell Schluss mit Konzentration und Leistungsfähigkeit. Das Unfallrisiko steigt. Und an erholsamen Schlaf ist sowieso kaum noch zu denken. Die gute Nachricht: Moderne Klimaanlagen sind sparsam, leise und effizient – und machen sich damit auch zuhause rasch bezahlt.

Wie cool ist das denn?

joulie Klimageräte regeln energieeffizient die Raumtemperatur, entfeuchten die Räume und filtern die Luft. Der Full HD Filter blockiert Staub, Allergene und Bakterien und sorgt so für ein spürbares Plus an Wohlfühlklima.