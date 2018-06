Fünf Dinge, auf die Sie bei Photovoltaik achten sollten

2. Schwachlichtverhalten

Photovoltaikanlagen liefern Strom nicht nur bei strahlendem Sonnenschein, sondern auch in den Randstunden des Tages und bei Bewölkung. 50–60% der Sonneneinstrahlung liegt bei uns in solchen Zeiten mit diffusem oder gedämpftem Licht. Module mit gutem und sehr gutem Schwachlichtverhalten liefern daher insgesamt deutlich höheren Strommengen.

3. Belastbarkeit

Sturm, Hagel, Schneelast, Eis – die Photovoltaikanlage muss einiges aushalten. Besonders an exponierten und gefährdeten Standorten spielt die Belastbarkeit der Paneele eine wichtige Rolle. Angaben dazu finden Sie in der technischen Beschreibung. Tipp: Glas-Glas-Module sind deutlich robuster als konventionelle Glas-Folie-Module und bieten noch größeren Schutz vor Bruch und Beschädigungen.

4. PID Resistenz

Ein bekanntes Problem bei Photovoltaikanlagen ist die sogenannte potenzialinduzierte Degradation: Die Leistung der Module nimmt mit der Zeit teilweise empfindlich ab. Achten Sie auf Qualität! Einige Hersteller bieten PID-resistente Module an, die gegen diesen Leistungsverlust unempfindlich sind.

5. Maximaler Eigenverbrauch

Ein hoher Eigenverbrauch ist heute nicht nur ein Kriterium für Förderungen, er ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Die Anlage sollte also am besten von Beginn an so ausgelegt werden, dass Sie möglichst viel Sonnenstrom selbst verbrauchen. Dabei helfen softwaregestützte Assistenten, die Ihre Energieflüsse steuern und den Verbrauch gezielt in sonnenstarke Zeiten verschieben. Steuern können Sie diese per Smartphone, Tablet oder Laptop und haben so Ihr Photovoltaiksystem auch jederzeit im Blick.

Übrigens: Die Anlage am Dach ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nur Ihr erster Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft mit eigenem Sonnenstrom. Achten Sie auf ein offenes Profi-System, das sich später leicht erweitern lässt, z.B. mit einem Batteriespeicher, elektrischer Warmwasserbereitung, einer Wärmepumpe oder sogar einem Elektroauto.

Sonnenenergie, so einfach wie nie!

Sie wollen spontan in Ihre Energieunabhängigkeit starten? Ganz einfach! Mit joulie stellen Sie Ihr individuelles Gesamtpaket ganz einfach online zusammen und erhalten dazu auch sofort einen Richtpreis. Die Photovoltaikexperten der EVN wissen auch alles über mögliche Förderungen und beraten Sie gerne.

Mehr Informationen auf www.joulie.at.