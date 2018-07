Einfamilienhäuser: Gebaut, um zu bleiben

Bei Kematen in Oberösterreich holten Moser und Hager Architekten einen ehemaligen Dreiseithof aus dem Dornröschenschlaf. Die vorhandene Bausubstanz wurde freigelegt, die Grundrisse optimiert und neue Räume in die nicht mehr genutzten Wirtschaftsbereiche eingefügt. An der Vorderseite des Hauses erstrahlt die wiederhergestellte historische Fassade nun in neuem Glanz. An der Rückseite gewährt der Mittelteil, der sich zum begrünten Innenhof öffnet, neue Einblicke: Als gläserne Erschließungszone dient er als Eingangsbereich und schließt die alten und neuen Bereiche zusammen.

In den ehemaligen Stadel wurde ein eigenständiger, kubischer Baukörper in Holzriegelbauweise eingefügt. Die Gewölbe und historischen Tragekonstruktionen blieben erhalten, auch bei der Wahl der Materialien orientierten sich die Planer an Altbewährtem – eine feingliedrige Fichtenschalung und ein Staketenzaun im Hof knüpfen an die regionale Bautradition an.