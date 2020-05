Einfamilienhaus mit funktionalem Fundament

Wer hierzulande anders baut und auf Giebeldach und Putzfassade verzichtet, braucht eine Portion Mut. Ausgefallene Bauten sind in klassischen Einfamilienhaus-Siedlungen wenig anzutreffen und gehören nach wie vor zur seltenen Spezies.



In diese Kategorie lässt sich auch ein Einfamilienhaus in der Nähe von Wien einreihen. Das Grundstück in Klosterneuburg war schmal, die Wünsche der Bauherren groß: Sauna und Weinkeller sollten ebenso Platz finden wie Gästezimmer und Bibliothek. Entstanden ist ein skulpturaler Bau, der sich auf einem massiven Sockel erhebt. Dieser erweitert im Erdgeschoß den Freiraum und lässt den Garten nahtlos in den Wohnbereich übergehen.