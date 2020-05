Ecclestones Tochter kauft teuerstes Anwesen

"The Manor" bedeutet übersetzt "Das Gut" oder "Das Herrenhaus", womit seine Dimensionen schon verdeutlicht werden. Das Anwesen liegt in den Holmby Hills, einer der besten Adressen von Los Angeles. Das Haus war, als es gebaut wurde, das größte in LA. Auf einer Fläche von insgesamt rund 5300 Quadratmetern befinden sich neben einer Bowlinghalle und einem Beautysalon auch Parkplätze für 100 Autos. Erbaut wurde es von dem bereits verstorbenen Fernsehproduzent Aaron Spelling, dessen Frau Candy es nun zum Verkauf angeboten hat. Sie war es auch, die der Villa eine Skurrilität hinzufügte: Es gibt mehrere Räume zum Einpacken von Geschenken. Es sei ihre Art zu relaxen, so die Begründung von Candy Spelling.