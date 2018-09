Designerin Hella Jongerius über Farbfänger und Schattenspiele

Die richtige Rezeptur

Nach dem Studium an der „Academy of Industrial Design“ in Eindhoven eröffnete sie ihr Designstudio „Jongeriuslab“. Damals gestaltete sie auch Raumkonzepte, unter anderem die Lounge im Hauptquartier der United Nations in New York City und Flugzeugkabinen für die holländische Fluglinie KLM. Auch in Wien war die Holländerin tätig und inszenierte eine Installation zum Thema „Colour Recipe Research“ im Museum für angewandte Kunst. Ein Thema, das sie immer noch beschäftigt. Denn sie weiß: „Nur gute Rezepte zeigen, was mit Farben wirklich gemacht werden kann.“