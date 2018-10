Designer holt Sterne vom Himmel

In den 1980er-Jahren hat Designer Pepe Cortés aus Barcelona gemeinsam mit Javier Mariscal die Kollektion „Äußerst Formale Möbel“ kreiert. Ein Exemplar aus Cortés’ Kollektion im Jahr 1976, das er seitdem für mehrere Jahre in einer Schublade vergessen hatte, ist die Hängelampe in Sternchenform. Sie trägt den passenden Namen „Olvidada“ (auf Deutsch: vergessen). Erst 1984, als Barcelona Design sie in die Produktion nahm, kam sie ihm wieder in den Sinn.

Heute LED

Seitdem sind die Decken-Sterne fixer Bestandteil des Katalogs von Barcelona Design und inzwischen eine Ikone unter den klassischen spanischen Einrichtungsgegenständen.Und ein wahrer Blickfang. Was sie so besonders und beliebt macht, ist die Kombination der Glühlampen, die für die neue Fassung einer Verjüngungskur unterzogen wurden. Im Gegensatz zu 1976 strahlen nun langlebige, energiesparende LED-Leuchten, die schöne Sternstunden bereiten.

Auch in Wien

Die beliebte Olvidada gibt es jedoch nicht nur in der hängenden Einzel-Variante oder als Stehlampe – drei zusätzliche Ausführungen stehen in der modernen Version zur Auswahl: als doppelte oder dreifache Leuchte und als opulenter Kronleuchter .Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwischen einer Kupfer- oder Messingfassung zu wählen. Erhältlich ist die Ikone bei Mobilis Collection, der Agentur für Möbel und Objekt, in 1210 Wien. Die hängende Einzelausführung gibt es ab 690 Euro. www.bdbarcelona.com