Der Weg zur Traumküche: Die 5 Dos und Don'ts

4. Zuständigkeiten klären und Einigkeit herstellen: Man sollte sich im Vorfeld schon mit seinem Partner über Küchenfragen einigen. Es ist nicht ideal, wenn erst bei der Küchenberatung versucht wird, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, und der Küchenplaner vielleicht sogar zum Konfliktlöser werden muss. Also abklären, wer welche Wünsche hat, und wessen Anliegen letztendlich Priorität haben sollten. Natürlich baut man heute Küchen, die für beide Partner geeignet sind, aber es wird der bevorzugt, der sie häufiger nutzt. Wichtig ist, schon im Vorfeld zu entscheiden, wer letztendlich das letzte Wort hat (Koch oder Brieftasche?). Trotzdem ist es wünschenswert, dass der Partner bei allen Besprechungen dabei ist, es handelt sich ja hier um Design, mit dem man die nächsten 25 Jahre leben muss. Beim Erstgespräch sollte nach Möglichkeit auch der Architekt oder Innenarchitekt sowie sonstige Berater dabei sein. Damit erleichtert man es dem Küchenplaner und erspart ihm und sich selbst, einen falschen Weg einzuschlagen und viel Arbeit zu investieren.

5. Budget: Ein sehr wichtiger Punkt. Man sollte sich vorher genau überlegen, in welchem Preisrahmen sich die Küche befinden darf. Am Besten geteilt in Küche und Geräte. Es ist sehr schwierig für den Küchenberater, das Richtige zu empfehlen, wenn er nicht weiß, ob es ins geplante Budget passt. Deshalb sollte man also unbedingt seine Preiswünsche kundtun. Der gute Berater wird diese dann berücksichtigen. Und wenn bestimmte Kundenwünsche den Preisrahmen sprengen würden, wird er preiswertere Alternativen aufzeigen, und als Option die Mehrkosten auf den ursprünglichen Wunsch. Dann kann man sich ja immer noch entscheiden, mehr auszugeben, weil einem der Wunsch so wichtig ist, oder man ist mit dem Alternativvorschlag auch sehr gut bedient. Gute Küchenplaner nutzen ja sowieso alle Möglichkeiten wie laufende Aktionen oder Abverkaufsartikel, die in der Regel stark vergünstigt sind. Sie haben das entsprechende Wissen und wird es zum Vorteil des Kunden nutzen. Darauf kann man getrost vertrauen.