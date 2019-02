Die hohe Kunst des Möbelbaus

Sessel und Sofas wie etwa der von Josef Hoffmann 1910 designte Klassiker „Kubus“ schmücken Konzernzentralen und Hotels rund um den Globus. Kürzlich belieferte Wittmann die Hotelgruppe Motel One und das Salzburger Traditionshotel Blaue Gans. Die Exportquote liegt bei mittlerweile 70 Prozent. Die asiatischen Märkte wachsen rund 30 Prozent pro Jahr. „Die Kunden dort lieben es, wie die Möbel gemacht werden“, so Roehrig, „die asiatische Mittelschicht ist sehr bedacht auf Produkte mit Qualität.“

Wittmann ist durch und durch ein Handwerksbetrieb. Das ist in Etsdorf am Kamp schnell zu spüren. Ein paar Schritte hinter dem Haupteingang und den schicken Verwaltungsbüros wird es nämlich laut, es sprühen Funken und es riecht nach gegerbtem Leder. Männer in blauen Arbeitsanzügen stampfen durch die Hallen und Frauen schneiden an riesigen Tischen Stoffe zu. Roehrig: „ Wittmann gehört zu einer Handvoll Möbelherstellern weltweit, die alle Einzelteile der Möbel selbst zusammensetzen. “

Denn branchenüblich ist, dass die Teile – so wie in der Autoindustrie – in verschiedenen Werken zusammen geschraubt werden. Den Großteil der Bestandteile produziert Wittmann überdies im Haus. Falls auf Zulieferer zurückgegriffen wird wie etwa bei Schaumstoffen, kommen diese aus der Umgebung. Leder wird in Europa zugekauft. „Die Familie Wittmann denkt sehr standortbezogen. Das bringt zwar keine Kostenvorteile, dafür Flexibilität,“ sagt Geschäftsführer Hartmut Roehrig.

Alleine in der hauseigenen Schlosserei werken fünf Schlosser. Dort werden die Untergestelle von Hand geschweißt. Der Stahl dafür kommt teilweise vom österreichischen Stahlkonzern Voest aus Linz. Vor allem für die Produktion der sogenannten Omega-Feder ist viel Können gefragt. „Sie bringt das Rückenteil von Sesseln leicht zum Schwingen. Für die Herstellung ist viel Erfahrung notwendig“, sagt Produktionsleiter Rene Hentschke.