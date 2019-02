Los geht’s mit der Gartenpflege

Das Vogelgezwitscher wird lauter, die Temperaturen milder. Viele können den Frühling kaum erwarten und stehen jetzt schon in den Startlöchern. Genauer gesagt im Garten. Am liebsten würden sie (Laub)berge versetzen, wissen aber nicht genau, was die Natur im März schon erlaubt.

Obstbäume und Sträucher

Im Grunde noch nicht allzu viel. „An frostfreien Tagen kann man aber schon Obstbäume schneiden. Aber auch Sträucher – jedoch nur Sommerblüher, sonst schneidet man die Blüten ab, die für die Bienen wichtig sind“, erklärt Sophie Jäger-Katzmann von der Umweltberatung. Gleichzeitig mit den blühenden Forsythien kann man zudem auch mit dem Rosenschnitt beginnen. Das Schnittmaterial kann der Expertin zufolge weitergenutzt werden: „Zum Befüllen eines Hochbeets. Oder man baut einen Asthaufen für Nützlinge“, sagt sie. Wer Gemüse oder Zierbeete anbauen will, sollte sich laut Jäger-Katzmann aber vorerst eher am Papier austoben. „Oder am Fensterbrett.“ Hier seien die Temperaturen vorerst angemessener.

Rasen vertikutieren

Ab Mitte März, wenn die Erde nicht mehr nass, schwer und gefroren ist, kann man laut Robert Mucha vom Pflanzenland Praskac den Rasen vertikutieren, um den dichten Boden zu lockern und Abgestorbenes zu entfernen. Die Wurzeln kommen so besser an Nährstoffe. Der Gartenprofi empfiehlt, auf die gesamte Fläche Rasenquarzsand zu streuen: „So entsteht eine bessere Belüftung im Wurzelbereich“, sagt er. Bepflanzte Flächen sollen zudem von Laub gereinigt, abgestorbene Stauden und Gräser abgeschnitten werden.

Jäger-Katzmann empfiehlt torffreie Erde, um den Torfabbau zu verhindern. Die Umweltberatung bietet eine Online-Datenbank zu den geeignetsten Produkten für biologisches Gärtnern, bestehend aus Saatgut, Pflanzenschutzmittel und mehr (www.umweltberatung.at). Dann lassen sich auch schon Radieschen, bestimmte Salatsorten wie Vogerlsalat, Spinat, Erbsen, Karotten oder Petersil anbauen. „Empfindlichere Pflanzen wie Gurken, Melanzani oder Paprika sollte man erst Mitte Mai ansetzen“, sagt die Biologin Jäger-Katzmann.