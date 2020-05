Der große Unterschied

Polsterung und Nähte: Beim Original werden hochwertige Stoffe, meist vom renommierten Hersteller Kvadrat, verarbeitet. Der Bezug wird in Handarbeit gefertigt. Sichtbar ist das an den Nähten, die exakt an den Kanten platziert sind. Die Fälschung hingegen weist zu viele Nähte auf, die nicht nur schlampig ausgeführt, sondern auch falsch positioniert sind. Der Stoff ist von geringer Abriebfestigkeit, fleckig und fühlt sich rau und unangenehm an.



Federkraft-Einstellung: An der Unterseite befindet sich ein Hebel, über den sich der Neigungswinkel der Rückenlehne einstellen lässt. Er regelt den Wippmechanismus und sorgt für einen angenehmen Schaukeleffekt. Beim Original ist dieser mit einem Kreis aus Leder verstärkt. Der Hebel beim Plagiat besitzt keine Funktion. Er dient nur der Dekoration, ein Zurücklehnen ist nicht möglich. Außerdem fehlt die Ledereinfassung.



Kennzeichnung: Auch Etiketten können gefälscht werden. Aber beim Original verstecken sich mehrere Hinweise, die die Echtheit belegen. Ein Aufkleber ist an der Unterseite der Sitzschale angebracht. Die Seriennummer findet man an der Innenseite hinter einem Rückenkissen. An der Unterseite des Gestells ist neben dem Firmenlogo eine Seriennummer eingraviert, die auf der Webseite von Fritz Hansen abgefragt werden kann. Damit lässt sich die Authentizität des Möbelstücks prüfen und die Garantie kann auf bis zu 10 Jahre ausgedehnt werden.