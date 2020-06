An einem Tisch

Sitzen, liegen, rasten, lesen – ohne in einem Schanigarten etwas konsumieren zu müssen: Das ist derzeit vor dem Künstlerhaus erlaubt. Für die Dauer der Wiener Festwochen erstreckt sich dort eine 121 Meter lange Holzskulptur, die sich um die Festival-Zentrale rankt.

Errichtet wurde sie von der Architektin Gabu Heindl: "Die Idee war, einen langen, mäandrierenden Tisch zu entwerfen, der von allen als soziale Skulptur benutzt werden kann. Außerdem wollten wir darauf aufmerksam machen, welcher urbane Raum hier schon zu lange Zeit hinter hohen Werbefassaden versteckt ist." Das Bauwerk führt vom Eingang des Künstlerhauses zur Passagengalerie, zieht sich über das Künstlerhaus und verbindet das Stadtkino mit dem Theater brut. Es nimmt unterschiedliche Höhen auf und ist Sitzbank, Stehtisch, Liegefläche, Pergola und Wand in einem.



18 Kubikmeter Holz wurden verarbeitet. "Ein Teil ist recyceltes Material, das bei einer Installation in der Secession verwendet wurde", erzählt Gabu Heindl . Die Fichtenbretter sind nicht verleimt, sondern halten durch Steck- und Schraubenverbindungen zusammen. Das ermöglicht einen Auf,- und Abbau sowie eine Wiederverwendung in den folgenden Jahren.