Air Design: Immer der Nase nach

Sobald wir unser Zuhause verlassen, sind wir Gerüchen ausgesetzt: Im Auto oder in der Straßenbahn, im Supermarkt, im Einkaufszentrum oder im Restaurant – kurz: überall, denn alles riecht. Weil aber nicht alle Gerüche anziehend wirken, werden speziell für Marken, Produkte und Räume künstlich hergestellte Essenzen entwickelt.

Einer, der sich auf die Wirkung von Gerüchen spezialisiert hat, ist Manuel Kuschnig. Gemeinsam mit seiner Partnerin Shizuko Yoshikuni kreiert er Raumdüfte – oder olfaktorische Identitäten, wie sie es nennen. Sie machen Air Design für luxuriöse Hotels, Boutiquen, Marken und Events. „Das Vokabular ist schwierig“, sagt Kuschnig. In der Tat: googelt man den Begriff, landet man bei Paragleitschirm-Herstellern. „Air Design meint die Gestaltung des fünften Sinnes, des Geruchssinns“, so der gebürtige Wiener.

Seit 2012 arbeitet das Duo in Berlin am besseren Geruch. Ihrem Studio, das zugleich ihre Wohnung ist, haben sie den Namen „Aoiro“ gegeben. Es setzt sich aus den japanischen Wörtern „Ao“ für Blau und „Iro“ für Farbe zusammen – eine Referenz an das Gestalten von Luft und an Japan, wo sie sich kennengelernt haben. Zwischen fünf bis 15 Zutaten mischt das Paar zusammen, sodass ein vielschichtiges Ganzes ohne Ecken und Kanten entsteht. „Es geht nicht darum, einfach ein Raumparfum zu installieren. Sondern eine individuelle Note zu entwickeln, die alles zu einem stimmigen Ganzen verbindet und alle Sinne anspricht.“ Duft und Raum müssen aufeinander abgestimmt sein, genauso wie die einzelnen Inhaltsstoffe. Sie sollten nicht zu aufdringlich sein und im ersten Moment möglichst nicht herausstechen. Ist die Komposition ausgewogen, weckt sie auch die anderen Sinne: „Wenn der Duft passt, nimmt man auch Farben und Materialien stärker wahr“, sagt Kuschnig.

Den Beruf „Air Designer“ haben sie selbst erlernt, eine klassische Ausbildung gibt es nicht. Darum machen es auch nicht so viele. Shizuko Yoshikuni kommt ursprünglich aus dem therapeutischem Bereich. Sie hat in Australien Heilkunde studiert und sich mit der heilenden Wirkung von botanischen Essenzen beschäftigt. Kuschnigs Hintergrund ist der Designbereich, er übernimmt den visuellen Teil. „Für mich ist wichtig wie der Duft im Raum funktioniert. Ich integriere Farben und Texturen um Atmosphäre zu schaffen.“ Zuletzt verliehen sie dem Mandala Hotel am Potsdamer Platz eine asiatische Note. Kuschnig: „Der Duft holt den Gast aus dem Alltagstrubel. Ein Bestandteil ist Jasmin, der Rest wird nicht verraten.“