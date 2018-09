Zusammenhang mit Frühgeburten: Rußige Luft in Plazenta nachweisbar

Schwarze Substanz

Sie interessierten sich für bestimmte Zellen namens Plazenta-Makrophagen. Makrophagen, die sogenannten Fresszellen, existieren in vielen verschiedenen Teilen im Körper. Sie sind Teil des körpereigenen Immunsystems und bekämpfen schädliche Partikel wie Bakterien und Schmutzpartikel. In der Plazenta helfen sie auch, den Fötus zu schützen.



Das Team untersuchte insgesamt 3.500 Plazenta-Makrophagen aus den fünf Plazenten und untersuchte sie unter einem Hochleistungsmikroskop. Sie fanden 60 Zellen, die zwischen ihnen 72 kleine schwarze Bereiche enthielten, von denen die Forscher vermuteten, dass sie Kohlenstoffpartikel waren. Im Durchschnitt enthielt jede Plazenta etwa fünf Quadratmikrometer dieser schwarzen Substanz.

Strengere Richtlinien

Sie untersuchten die Plazenta-Makrophagen aus zwei Plazenten mit Hilfe eines Elektronenmikroskops und fanden wieder Material, das aus winzigen Kohlenstoffpartikeln bestand.



In früheren Untersuchungen verwendete das Team die gleichen Techniken an, um diese rußigen Partikel in Makrophagen in den Atemwegen der Menschen zu identifizieren und zu messen. Die Ergebnisse liefern laut den Forschern den ersten Beweis dafür, dass inhalierte Schadstoffpartikel von der Lunge in den Kreislauf und dann in die Plazenta gelangen können. Sie machen darauf aufmerksam, dass es strengere Richtlinien für saubere Luft brauche, um die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf die Gesundheit weltweit zu verringern.