Zukunftshoffnung: Physikerin

Viel unterwegs

Dafür reist sie viel: Im Winter fährt sie jeden Freitag von Wien, wo sie an der Hauptuniversität studiert, in ihren Heimatort Altenmarkt im Pongau. Nebenbei arbeitet sie in einem Freestylepark – „als junger Mensch braucht man immer Geld“, meint sie.

Klingt alles nach einem dichten Terminplan: „Klar muss ich manchmal bis in die Nacht lernen, wenn ich am Wochenende nach Hause will“, erzählt sie. Da gilt es, die Zeit effizient zu nutzen: „Wenn ich vier Stunden im Zug sitze, kann ich sehr gut arbeiten. Weil es auf der Strecke die halbe Zeit kein Internet gibt, werde ich nicht abgelenkt und bin sehr produktiv.“ Das geht wohl nicht nur ihr so.