Manche Phänomene sind so alltäglich, dass kaum jemand darüber nachdenkt. Wer mit seiner Hose durch Wasser watet, wird sich also kaum darüber wundern, dass die Hosenbeine plötzlich dunkler sind. Und zwar egal, ob es sich um Salz- oder Süßwasser handelt. Dahintersteckt ein spannender physikalischer Effekt, verrät uns der nasse Stoff doch viel darüber, wie Licht und Farben funktionieren. Trifft Licht auf einen Gegenstand, können drei Dinge passieren: Es wird zurückgeworfen (das nennt man Reflexion), durchgelassen (Transmission) oder aufgenommen (Absorption). Wie viel vom eintreffenden Licht zurückgeworfen, durchgelassen und geschluckt wird, hängt davon ab, wie die Oberfläche beschaffen ist. Und Wasser ändert alles: Es sickert in die Zwischenräume des Hosen-Stoffes und glättet die Struktur. Trifft nun ein Lichtstrahl auf den Wasserfilm auf der nassen Hose, ändert der seine Richtung. Physiker sprechen von Brechung oder, wenn Sie sich wichtigmachen wollen, von Refraktion. Durch die Richtungsänderung wird der Strahl in tiefere Schichten des Gewebes abgelenkt – und verschwindet auf Nimmerwiedersehen in den Untiefen des Stoffes. Die nasse Hose wirkt also dunkler, weil sie weniger Licht reflektiert.