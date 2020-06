Zerstörerisches "Koks der Armen"

Univ.-Prof. Gabriele Fischer, Suchtexpertin an der MedUni Wien, betont den nicht repräsentativen Charakter der deutschen Studie. "Man bräuchte 100.000 Menschen für eine aussagekräftige Untersuchung." Von einer Epidemie will sie nicht sprechen. In Österreich sieht die Lage anders aus, sagt Johanna Schopper, Drogenkoordinatorin im Gesundheitsministerium. "Man kann nicht sagen, dass es Crystal Meth bei uns nicht gibt. Aber wir haben keine Hinweise, dass es ein Problem in größerem Ausmaß gäbe." Im Jahr 2012 wurden laut österreichischem Drogenbericht österreichweit insgesamt 18 Menschen wegen einer Amphetamin-Sucht (aufputschende Substanzen) behandelt. Bei weiteren 20 traten Amphetamine als Begleitdroge auf.

Man wisse jedoch von größerem Crystal-Meth-Konsum in Tschechien, Deutschland und der Slowakei. Solche massiven Konsummuster kennt man auch bei der Drogenberatungsstelle "check it" der Wiener Suchthilfe nicht. Geschäftsführer Roland Reithofer: "In Tschechien gibt es ein wesentlich größeres Abhängigkeitsverhalten. Drogentrends laufen sehr lokal ab und müssen nicht interagieren." Vier Prozent der Wiener Bevölkerung haben Amphetamine laut Untersuchungen zumindest ein Mal im Leben konsumiert. Bei der 30-Tages-Prävalenz (aktuell konsumierend) liegt der Anteil unter einem Prozent.

Eine regionale Ausbreitung gibt es allerdings teilweise, etwa in grenznahen Gebieten. Das bestätigt Christoph Lagemann, Leiter des Instituts für Suchtprävention in Linz. "Bundesländer, die an Tschechien angrenzen, haben ein Crystal-Meth-Problem. Dort wird die relativ billige Droge auf Märkten im Grenzbereich verkauft."

Genaue Konsumzahlen kann er aber nicht nennen. "Wir wissen nicht genau, ob es 40, 50, 70 oder 100 sind. Fakt ist: dort wo Crystal Meth konsumiert wird, hat es sehr tragische Auswirkungen."