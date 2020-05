Wo Teddys mehr als Spielzeug sind

Möglichst genaue Information über die Erlebnisse von missbrauchten Kindern ist aber nicht nur für einen Prozess wichtig: „Erhalten vergewaltigte Kinder allerspätestens innerhalb von 72 Stunden Anti-Virus-Medikamente, kann das Risiko einer HIV-Infektion um 80 Prozent gesenkt werden.“

Branfields Projekt wurde heuer mit dem von Swarovski gestifteten „ Life Ball Crystal of Hope“ ausgezeichnet. „Ohne diese finanzielle Unterstützung hätte ich das Projekt beenden müssen.“ Operation Bobbi Bear macht mittlerweile auch Aufklärungsarbeit an Schulen: „Das Ausmaß der Gewalt gegen Kinder nimmt zu.“

„Wir leben in Südafrika mit Vergewaltigung und Tod“, sagte Branfield Montagabend in der Kunsthalle Wien bei einer Veranstaltung zum 20-Jahr-Jubiläum von AIDS LIFE: „Dabei vergessen wir, dass es auch Schönheit im Leben gibt. Wir wollen in das Leben dieser Kinder wieder Schönheit bringen.“