"Pionier der Pflanzenbiologie": Jiří Friml erhält den Wittgenstein-Preis 2024

Preisträger

Jiří Friml ist Biochemiker, Zellbiologe und Genetiker und studierte an den Universitäten Brünn, Köln und Tübingen. Er hatte Professuren an den Universitäten Tübingen und Gent sowie am Vlaams Instituut voor Biotechnologie inne. 2012 kam er an die renommierte Forschungseinrichtung Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg und leitet hier die 15-köpfige Forschungsgruppe "Pflanzliche Entwicklungs- und Zellbiologie". Der Pflanzenbiologe zählt zu den weltweit meistzitierten Forschern. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2015 mit dem Erwin-Schrödinger-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Wittgenstein-Preis

Der Preis ist mit heuer 1,7 Millionen Euro der am höchsten dotierte Wissenschaftspreis Österreichs und wird seit 1996 vom Österreichischen Wissenschaftsfonds vergeben. Ausgezeichnet werden exzellente Forschende aller Fachdisziplinen, das Preisgeld soll die Forschung der Preisträger unterstützen und Flexibilität garantieren. Die Auswahl basiert auf Empfehlung einer 13-köpfigen internationalen Jury aus Spitzenforschenden, darunter zwei Nobelpreisträger (Bruce Beutler, Medizin, und Stefan Hell, Chemie).