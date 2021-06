„Früher wollte ich immer schnelle Algorithmen kreieren. Jetzt ist es mir wichtiger, sichere zu haben“, erzählt sie. Auch Nachhaltigkeit im Netz beschäftigt die Spitzenforscherin: „Wenn Algorithmen schneller sind, kann man mit demselben Rechner viel mehr Aufgaben erledigen und braucht statt zwei nur einen. Effizienz bedeutet immer auch Strom sparen.“

Kulturclash?

An der Universität schätzt Henzinger „die wissenschaftliche Freiheit, daran forschen zu können, was die Welt braucht“. So gesehen war der Wechsel von Google, wo sie die Forschungsabteilung geleitet hat, in die universitäre Welt nicht nur Kulturclash, sondern auch Chance: „Dort musste man an Dingen forschen, die zu den Produkten von Google passen und sie verbessern.“ An der Uni darf sie sich mit dem beschäftigen, was sie interessiert und gebraucht wird. Etwa der Schutz der Privatsphäre. Oder faire und ethische Algorithmen. Dort sieht sie ihr Forschungsgebiet in fünf oder zehn Jahren.

Apropos Zukunft

Mit dem Preisgeld von 1,5 Millionen Euro will sie eine sogenannte Laufbahnstelle schaffen: Sie möchte einen jungen Forscher einstellen. Das klingt jetzt so lapidar, doch Henzinger spricht damit ein Riesenproblem im Wissenschaftszirkus an: „Die jungen Leute haben keine Perspektive.“ Gerade in der Informatik, wo es sehr viele attraktive Angebote aus der Industrie gibt, sind auch ihr bereits einige Doktoranden abhandengekommen. Um nicht die klügsten Köpfe zu verlieren, hat sie vor, zumindest einem eine Karriere zu ermöglichen. Er oder sie soll dann „an Algorithmen forschen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Denn wir benötigen dringend mehr Talente, die verstehen, wie unsere digitale Welt funktioniert – und wie man sie auch verbessern kann“.

Nachsatz der Neo-Wittgenstein-Preisträgerin: „Außerdem zeigt der Preis, wie erfolgreich Frauen in der Informatik sein können und hoffentlich ermutigt das mehr Kolleginnen, Informatik zu studieren.“