Wittgenstein-Preis: Monika Henzinger erhält Austro-Nobelpreis 2021

„Ihre Arbeit ist innovativ, wirkungsvoll und sowohl in akademischen als auch in industriellen Spitzenkreisen hoch angesehen.“ So lautetet die Begründung der Jury, warum der Informatikerin Monika Henzinger von der Universität Wien die wichtigste Wissenschaftsauszeichnung gebührt, die Österreich zu vergeben hat – der Wittgenstein-Preis 2021.

1,5 Millionen für die Forschung

Monika Henzinger, geboren 1966, ist seit 2009 Professorin an der Universität Wien. Nach dem Informatik-Studium in Deutschland promovierte sie in Princeton, USA. Ein Wechsel in die Privatwirtschaft gipfelte in Henzingers Position als Forschungsdirektorin bei Google. Sie hat mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten verfasst und hält über 80 Patente. Heute arbeitet an Algorithmen für ein besseres Internet. Bei dieser Forschung wird ihr das Preisgeld des höchstdotierte Wissenschaftspreis Österreichs helfen: Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und FWF-Präsident Christof Gattringer übergaben ihr am Dienstag Nachmittag den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Wittgenstein-Preis. Henzinger will damit ihre Forschung an der Weltspitze weiter ausbauen.