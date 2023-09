Wie sich Mikroplastik aus dem Ozean in die Luft verbreitet

Gesammelt wurden die Proben während einer Expedition mit dem Forschungsschiff Heincke im Jahr 2021. Das nördlichste Ziel war die norwegische Bäreninsel, die südlichste Insel des Spitzbergen-Archipels, die auf halbem Weg zwischen dem Festland und der größten Insel des Archipels liegt. Das Team verwendete zur Entnahme der Luftproben verschiedene Geräte: Sie waren am Bug des Forschungsschiffs in zwölf Metern Höhe angebracht und saugten die Luft an.

➤ Mehr dazu: Erstmals nachgewiesen: Mikroplastik auch in Muttermilch

Polyesterpartikel sind allgegenwärtig

Infolge wurden die Proben ausführlich untersucht. Mit einer speziellen Technik konnte man verschiedene Arten von Kunststoffen in der Atmosphäre ausmachen und zählen. Die Analyse ergab, dass Polyesterpartikel allgegenwärtig sind: Solche Partikel, die vermutlich in Form von Textilfasern in die Atmosphäre gelangen, wurden in allen Proben nachgewiesen. Auch andere Kunststoffarten waren zahlreich vorhanden, darunter Polypropylen, Polycarbonat und Polystyrol. Reifenabrieb, also winzige Rückstände, die beim Fahren und insbesondere beim Bremsen von Reifen abgetragen werden, wurden als weitere wichtige Quelle identifiziert. "Diese Schadstoffe sind allgegenwärtig. Wir finden sie sogar in abgelegenen Polarregionen", betont Goßmann.

➤ Mehr dazu: Mehr Mikroplastik in Ausscheidungen von Babys als von Erwachsenen

Bislang war nur wenig über Mikroplastik-Verschmutzungen in der Meeresluft bekannt. "Es gibt nur eine Handvoll Studien über die Konzentration dieser Schadstoffe in der Luft", weiß Chemikerin Barbara Scholz-Böttcher, die die Untersuchung leitete. Das Team vermutet, dass Plastikpartikel, die in der Nähe der Meeresoberfläche schwimmen, über die Gischt und platzende Luftblasen, die beispielsweise bei stürmischem Wetter entstehen, in die Atmosphäre gelangen.