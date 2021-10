Wie die historischen Prätorianer tickten: "Pflichterfüllung bis aufs Letzte"

Dafür gab es Vergünstigungen: „Prätorianer waren von vielen Zahlungen befreit, Waffen und Pferde wurden ihnen zur Verfügung gestellt, auch ihr Unterhalt wurde finanziert. Allerdings durften sie nicht heiraten“, erzählt Angetter. „Trotzdem genossen sie die Gesellschaft von Frauen.“

Ein bis zu dreifacher Sold sollte die Loyalität zum Kaiser stärken. Dazu kamen Geldgeschenke – die donativa. Bei der Verabschiedung in den Ruhestand – nach 16 Jahren – bekamen Prätorianer 20.000 Sesterzen und etwas fruchtbares Land – steuerfrei.

All das ermöglichte ihnen wohl einen besseren Lebenswandel, wie die Übereste einer luxuriösen Villa eines Kommandeurs der Prätorianer-Garde belegen, die 2016 beim U-Bahnbau in Rom entdeckt wurde. Der Militär ließ es sich in 14 Zimmern mit Innenhof, Brunnen und Fußbodenheizung gut gehen.