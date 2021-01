Welche Tier- und Pflanzenarten heuer im Mittelpunkt stehen

Apropos: Auch am Alien des Jahres ist der Mensch maßgeblich beteiligt. Der Asiatische Harlekin-Marienkäfer wurde zunächst in den USA als biologischer Schädlingsbekämpfer eingesetzt, später auch in Europa. Denn der vergleichsweise riesige Krabbler vertilgt fünf Mal so viele Blattläuse wie heimische Arten; der Siebenpunkt Marienkäfer verspeist rund 50 Läuse pro Tag.