Weibchen im männlichen Federkleid werden seltener belästigt

Belege an Futterstellen gesammelt

Zum einen werteten sie 78 Stunden Videomaterial von wildlebenden Kolibris aus. Dabei zeigte sich: Vögel mit männlich-buntem Gefieder waren häufiger diejenigen, die andere von Futterstellen vertrieben und jagten, während weiblich gefiederte Kolibris bei solchen Jagden mehr als zehnmal so häufig Opfer statt Aggressor waren.

Zum anderen markierten die Forscher rund 150 Kolibris mit RFID-Chips und stellten in ihrem Lebensraum in Gamboa in Panama mehrere Futterstellen auf, die anhand der Chips registrierten, wenn einer der markierten Vögel dort landete und wie lange er sich an der Futterstelle aufhielt.

„Unsere Tests ergaben, dass die typischen, weniger farbenfrohen Weibchen viel mehr belästigt wurden als Weibchen mit männlich wirkendem Gefieder“, berichtet Falk. „Da die Weibchen mit dem männlichen Gefieder weniger Aggressionen ausgesetzt waren, konnten sie häufiger und länger fressen.“ Gerade bei Kolibris, die durch ihre hohe Stoffwechselrate einen sehr hohen Nahrungsbedarf haben, ist dies ein wichtiger Vorteil.

Auch die bunten Weibchen finden Partner

Doch warum trägt trotz dieses Vorteils der größte Teil der erwachsenen Weibchen Tarnfarben? Eine klare Antwort darauf haben die Forscher nicht. Zwar werden die typisch weiblich gefärbten Weibchen bei der Partnerwahl bevorzugt, doch auch die männlich aussehenden Weibchen finden Paarungspartner. „Die männliche Färbung limitiert also in diesem Fall nicht die evolutionäre Fitness der Weibchen“, so die Forscher. „Eine mögliche Erklärung könnte allerdings sein, dass die besser getarnten Weibchen während der Brut seltener Opfer von Fressfeinden werden.“

Viele Fragen noch offen

Welche genetischen Mechanismen der unterschiedlichen Färbung zugrunde liegen oder ob Umwelteinflüsse eine Rolle spielen, ist weiterhin unklar. In zukünftigen Studien wollen Falk und seine Kollegen zudem untersuchen, wie sich ähnliche Variationen bei anderen Arten auswirken.