Was Wikinger-Burgen mit Bluetooth zu tun haben

Das eindruckvollstes Erbe des Dänenkönigs sind aber spektakuläre Ring-Bauten. Sie entstanden um das Jahr 980 im gleichen Zeitraum an fünf Orten Dänemarks. Keine der Festungen erhebt sich direkt an der See, alle jedoch sind über Flüsse oder Fjorde mit dem Meer verbunden. Jede Anlage besteht aus einem exakt gezirkelten Ringwall mit einem Durchmesser zwischen 120 und 240 Metern, in den vier in die Himmelsrichtungen weisende Tore Einlass gewähren. Zwei mit Holzbohlen ausgelegte, schnurgrade Hauptwege zerteilen die Anlage in gleichmäßige Viertel, in denen wiederum vier Langhäuser ein Quadrat bilden.