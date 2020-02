Zum 1000. Todestag von Leif Eriksson: Der erste Amerikaner

Den Kompass kannte man damals noch nicht. So viel ist bekannt: Wo die Sonne abends steht, ist Westen. Und Leif Eriksson weiß: Wind aus Nordost ist kalt und trocken, aus Südwest eher warm und feucht.

„Das ist das Schöne am Nordatlantik – er ist relativ klein“, sagt der Wikinger-Experte. „Die längste Strecke im Nordatlantik ist die zwischen Norwegen und Island.“ Simek hat errechnet, dass Leifs Reise wohl kaum mehr als acht Tage gedauert hat. „Es was also keine monatelange Aktion wie bei Kolumbus.“

Nach Tagen auf hoher See stoßen die Entdecker also auf Land. Es ist felsig und vereist, kein Ort zum Leben. Leif und seine Männer fahren weiter nach Süden. Vorbei an der heutigen kanadischen Provinz Labrador, taufen sie „Markland“ – Waldland. Endlich erblicken sie saftige Wiesen. Leif nennt die Gegend „Vinland“, also Weideland.

Die Weltenbummler richten sich häuslich ein, bauen 15 Meter lange, fensterlose Hütten, bedecken sie mit dicken Grasstücken – als Schutz gegen die Kälte. Sie bleiben. Wie lange? Keiner weiß es mit Sicherheit. Irgendwann stechen sie wieder in See – zurück nach Grönland.

Leif wird den Weg in die Neue Welt nicht noch einmal antreten. 1020 stirbt er. Ungefähr. Simek: „Geburts- und Todesdaten haben wir für die Leute aus dieser Zeit eigentlich gar nicht.“ Trotzdem wird 2020 der 1000. Todestag des ersten Entdeckers Amerikas begangen.

Lesen Sie Montag: So tickten die Wikinger