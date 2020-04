Was Vorräte wie Nüsse und Mehl vor Lebensmittelmotten schützt

Schlupfwespen statt Chemie

„Eine chemische Bekämpfung ist nicht erforderlich“, betont Brugger. Giftkeulen haben in der Küche nichts verloren. Pheromonfallen zeigen vor allem den Befall an. Sie locken Männchen über Sexualduftstoffe an. Durch die Pickenbleiber wird die Fortpflanzung zwar unterbrochen, einen sicheren Schutz vor Motten bieten die Fallen aber nicht. „Gegen die lästigen Besucher sind Nützlinge käuflich erwerbbar“, lautet ein weiter Tipp der Umweltberatung. Schlupfwespen sind natürliche Feinde der Lebensmittelmotten. Die kleinen Parasiten stechen die Motteneier an und legen darin ihre eigenen Eier ab. Statt Falter mit unappetitlichen Langzeitfolgen entwickeln sich harmlose Mini-Wespen mit kurzer Lebensdauer. Der Nachteil ist, die Kur dauert mindestens acht Wochen. Der Vorteil: Beide Insektenarten verschwinden gleichzeitig aus Küche und Vorratskammer.