Warum heimische Honigbienen wahre Überflieger sind

Regional gibt es große Unterschiede. So verzeichneten die an der Umfrage teilnehmenden Imkerinnen und Imker in Tirol und der Steiermark dieses Jahr durchschnittliche Verluste von rund sieben Prozent, in Wien, Kärnten und dem Burgenland mehr als zwölf. Die Ursachen könnten mit bestimmten Umweltbedingungen zusammenhängen und müssen erst untersucht werden.

Brodschneider: „Das in den meisten Bundesländern gute Ergebnis ist eine erfreuliche Momentaufnahme. Es bedarf aber weiterer Anstrengungen, die Honigbienen in Österreich gesund zu erhalten.“