Warum eine jahrtausendealte Tonscherbe Archäologen verzückt

Rechtschreibfehler erschwerten Analyse

Das Entziffern der Zeilen gestaltete sich aber knifflig. Erst habe man die Inschrift nicht einordnen können, "wir haben aber gleich vermutet, dass es sich um etwas ganz Außergewöhnliches handeln könnte", wird Iván González Tobar, ein am Projekt beteiligter Archäologe, dazu im Guardian zitiert. Man finde "selten mehrzeilige Gravuren auf einer Amphore".

Analysen offenbarten schließlich Inhalt und Urheberschaft: Das Zitat stammt aus dem ersten Abschnitt von Vergils zweitem Hauptwerk, den Georgica, einem Lehrgedicht in vier Büchern. Vervollständigt lautet es: "[Die Erde] tauschte einst die chaotische Eichel gegen das pralle Weizenohr aus/Und vermischte sich mit der Traube [deine neu gefundene Gabe]."

Beim Entschlüsseln hinderlich waren "einige Rechtschreibfehler, die uns daran hinderten, sofort zu erkennen, worum es sich handelte", berichtet Archäologe González Tobar. "Aber schließlich haben wir es geschafft."

Unklar, wer die Gravur verfasste

Die Verse, die auf den unteren Teil der Amphore geschrieben wurden, seien nie für die Augen einer Leserschaft gedacht gewesen, so die These der Forschenden, die ihre Erkenntnisse nun im Journal of Roman Archeology veröffentlicht haben. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, warum die Zeilen geschrieben wurden, aber wir wissen, dass sie auf einem Teil der Amphore sind, der nicht zu sehen war", betont González Tobar. Er nimmt außerdem an, dass die Gravur aus der Feder eines gebildeten Facharbeiters, der in der Region mit der Herstellung von Amphoren befasst war, stammt.

So oder so: Das kleine Fragment, das fast zwei Jahrtausende lang verborgen war, sei "von außergewöhnlichem Interesse für Archäologen, Epigrafiker und Philologen der lateinischen Umgangssprache".