Als die Bucklige Welt der Nabel der Welt war und zum Kriegsschauplatz wurde

Nach der Analyse stand fest: Es handelt sich um eine Siedlung aus der Zeit von 1.800 bis 1.100 v. Chr.

Viel wisse man über die Menschen nicht, sagt Neubauer. „Die Kelten kamen erst um 280 v. Chr. aus Ostfrankreich und der Schweiz in diese Region." Man wissen also nicht, wer diese Ur-Schwarzenbacher der Bronzezeit waren. Erschwerend käme dazu: "Es war tabu, Menschen abzubilden." Es gibt also keine Bilder dieser Leute, nur die Tracht sei - dank der Funde aus den antiken Salzstollen in Hallstatt - gut dokumentiert.