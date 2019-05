Die Voest unserer Vorfahren lag in der Buckligen Welt

Vom Burgberg aus hatten die Kelten das ganze Abbaugebiet im Blicke; sahen die Feinde aus allen Richtungen anrücken; und exportierten das Eisen ebenfalls in alle Richtungen. Ganz Europa riss sich darum: „Wir schätzen, dass in den etwa 150 Jahren, die diese Siedlung in Betrieb war, bis zu 60.000 Tonnen Erz abgebaut wurden. Es wurde hier auch verhüttet, was bedeutet, dass bis zu 6.000 Tonnen produziert wurden“, sagt Neubauer. „Es war hochqualitatives Eisen, fast schon Stahl, das von den Römern für die Waffenproduktion geschätzt wurde.“