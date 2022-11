Warum die Waldrappen zu spät Richtung Süden fliegen

Die momentane Situation ist für das Waldrappteam alarmierend, aber nicht ganz überraschend. Johannes Fritz, Leiter des Unternehmens Waldrappteam Conservation and Research: „Seit die Waldrappe vor rund 10 Jahren mit dem Zugverhalten begonnen haben, beobachten wir einen klaren Trend. Der Beginn der Herbstmigration wird zunehmend variabler und die Abflüge erfolgen immer später.“ Anfänglich begannen die Anflüge gegen die Alpen im frühen Oktober. Im vergangenen Jahr querte ein Großteil von ihnen die Alpen aber erst am 26. Oktober und in diesem Jahr begannen sie mit den Anflügen am 31. Oktober.

Knapp vor der italienischen Grenze

Dabei werden die Schwierigkeiten nicht durch einen Mangel an Zugmotivation verursacht. Im Gegenteil, diese ist bei den Vögeln in diesem Jahr sehr ausgeprägt. Seit Ende Oktober sind sie in großen Gruppen wiederholt weit in die Alpen geflogen, auf direktem Kurs in Richtung Wintergebiet in der Toskana. Auch die Jungvögel waren immer mit dabei. Das ist sehr wichtig, denn sie kennen die Zugroute nicht und sind von Artgenossen abhängig, denen sie ins Wintergebiet folgen können. Die Überlinger Vögel hatten bei einem dieser Anflüge die Schweiz bereits beinahe durchquert und waren nur mehr wenige Kilometer von der italienischen Grenze entfernt. Letztlich kehrte ein Großteil der Vögel aber immer wieder um und flog zurück an den Alpennordrand. Nur fünf Vögel querten im Herbst dieses Jahres eigenständig die Alpen.

Die Waldrappe zeigen also zwar weiterhin ihre stark ausgeprägte Zugmotivation aber das Timing passt nicht mehr. Die Vögel sind verspätet und das steht offensichtlich in direktem Zusammenhang mit den immer ausgedehnteren herbstlichen Wärmeperioden. So war das Temperaturmittel im Oktober dieses Jahres höher als jemals zuvor seit Messbeginn. Nicht so klar ist dagegen, warum das Queren der Alpen den Vögeln offenbar umso schwerer fällt, je später sie losfliegen. Vermutlich fehlt ihnen im Spätherbst die Thermik, welche sie benötigen, um die Alpenpässe zu überfliegen.