Warum die schönsten Schneeflocken bei minus 15 Grad entstehen

Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Dass unter natürlichen Bedingungen zwei exakt gleiche Schneeflocken entstehen, ist ausgeschlossen. Denn viele Faktoren beeinflussen, wie eine Flocke aussieht.

Wie entsteht eine Schneeflocke ?

Eine Schneeflocke setzt sich aus vielen winzigen Eispartikeln zusammen. Experten wissen, dass diese in den Wolken auf zwei Arten entstehen können. Entweder gefriert reiner Wasserdampf in sehr kalter Luft direkt zu Eispartikeln. Dazu muss es in der Wolke allerdings sehr kalt sein, nahe minus 40 Grad Celsius. Der Normalfall: Wasserteilchen gefrieren an Staubkörnern, mit denen sie in der Wolke zusammentreffen. So entstehen winzige Eiskristalle. An deren Ecken gefrieren weitere Wasserteilchen und die Kristalle wachsen - Schneeflocken entstehen. Irgendwann sind diese so schwer, dass sie vom Himmel fallen.