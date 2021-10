Warum der Physik-Nobelpreis 2021 eine hochpolitische Auszeichnung ist

Aufmerksamen Lesern ist der Name Syukura Manabe bereits untergekommen: Im Sommer beleuchtete der KURIER in seiner Reihe Geschichte zum Anschauen die „Entdecker des Klimawandels“. Mit dabei: Manabe, der bereits 1967 berechnet hatte, dass eine Verdopplung der CO 2 -Konzentration eine Erwärmung der Erde um zwei Grad zur Folge hätte.