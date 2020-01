"Vaterunser": Warum eine Veränderung des Gebets heikel ist

Es ist nur ein Wort. Doch jede kleine Veränderung bewegt die Kirchenwelt, wenn es um das Ur-Gebet der Christen, das Vaterunser, geht. Nach den französischen Bischöfen haben die italienischen eine Änderung der Bitte „Und führe uns nicht in Versuchung“ beschlossen. In den neuen Messbüchern wird stattdessen „Überlasse uns nicht der Versuchung“ stehen.

Die Begründung: Das sei näher an der Intention, die Jesus gehabt habe. Die Änderung war bereits 2008 im Zuge einer neuen italienischen Bibelübersetzung beschlossen worden. 2017 hatte sich zusätzlich Papst Franziskus in einem Fernsehinterview an der alten Formulierung gestoßen. Nicht Gott führe die Menschen in Versuchung. Ein Vater mache so etwas nicht, er helfe, wieder aufzustehen. Eine Sichtweise, der Theologen in anderen Ländern etwas abgewinnen konnten.