UV-Blocker in Sonnencremes vergiftet die Meere

Sonnencremes gelten als das "neue Plastik" für die Meere. Denn genauso wie Plastikmüll schädigen einige Inhaltsstoffe Korallen sowie die Lebewesen, die diese bewohnen. Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im renommierten Wissenschaftsjournal Science, zeigt nun, dass diese Schädigung auch mit der Sonne zusammenhängt.

Konkret geht es um den Inhaltsstoff Oxybenzon in Sonnenschutzmitteln. Das ist ein UV-Blocker, dessen chemische Struktur bewirkt, dass UV-Strahlen absorbiert und Schäden an Hautzellen verhindert werden. Forscher haben nun herausgefunden, dass Oxybenzon im Wasser umgewandelt wird und dadurch Korallen töten kann.

Durch Sonnenlicht aktiviert

Dies geschieht, indem korallenähnliche Seeanemonen das Molekül Oxybenzon wasserlöslich machen, indem sie einen Zucker daran anheften. Dadurch wird Oxybenzon versehentlich in ein Molekül umgewandelt, das – anstatt UV-Licht zu blockieren – durch Sonnenlicht aktiviert wird. Dadurch werden freie Radikale produziert, die Korallen bleichen und töten können. "Dieser Stoffwechselweg, der entgiften soll, stellt eigentlich ein Gift her", sagt Djordje Vuckovic, Umweltingenieur an der Stanford University in Kalifornien, der Teil des Forschungsteams war. Die Tiere "verwandeln einen Sonnenschutz in etwas, das im Grunde das Gegenteil eines Sonnenschutzes ist".

In der Folge wird die Korallen-DNA geschädigt, ihre endokrinen Systeme gestört und Missbildungen in ihren Larven verursacht. Bisher wurden die potenziell giftigen Wirkungen der Nebenprodukte einiger Substanzen in Sonnenschutzmitteln kaum erforscht. Dies ist laut den Forschern aber wichtig, damit nicht nur die Wirkungen der ursprünglichen Substanzen, sondern auch die ihrer umgewandelten Verbindungen zu kennen.