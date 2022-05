Paläontologen fanden jüngste Fischsaurier Österreichs

Als Überbleibsel der mit Abstand jüngsten Vertreter der Fischsaurier (Ichthyosaurier) in Österreich entpuppten sich Funde zweier Hobbypaläontologen in Salzburg und Oberösterreich. Ein Forschungsteam um Experten vom Naturhistorischen Museum (NHM) Wien identifizierte die bereits vor mehreren Jahren gemachten Funde nun als Zahn und Teile einer Schnauze von Tieren, die vor rund 130 Millionen Jahren lebten. Jüngere derartige Fossilien aus der Kreidezeit seien sehr rar.

Die erstaunlichen, im Fachblatt "Cretaceous Research" vorgestellten Funde stammen aus Sandsteinen der Rossfeld-Formation in Salzburg und aus Kalken der Schrambach-Formation in Oberösterreich. Der einzelne Zahn ist laut den Analysen in etwa 132 Mio. Jahre alt und die Schnauze rund zwei Millionen Jahre jünger. Aus der Trias-Zeit (rund 250 bis 200 Millionen Jahren vor unserer Zeit) und der Jura-Zeit (rund 200 bis 145 Mio. Jahre) gab es schon früher Ichthyosaurier-Funde aus Österreich, erklärte NHM-Paläontologe Alexander Lukeneder in Gespräch mit der APA.

Fast für Muschelreste gehalten worden

Hätte man die nunmehr vorgestellten, von Karl Böhmdorfer aus Pinsdorf (OÖ) und Alfred Leiblfinger aus Golling (Salzburg) ausgegrabenen Fossilien nicht genauer analysiert, wäre das Schnauzen-Stück vermutlich eher für Muschelreste gehalten worden. Niemand habe damit gerechnet, dass sich in Relikten dieser Zeit Ichthyosaurier-Reste finden ließen, so Lukeneder, der bereits vor zwei Jahren mit dem Fund von Zahn-Überresten eines anderen Meeressauriers, eines Pliosauriers, aufhorchen ließ. In langwierigeren Arbeiten wurde dann aber klar, dass sich in dem jüngeren Fund tatsächlich Zähne befinden. Über die Forschungstätigkeit über zwei Jahre hinweg, konnte der Inhalt der Gesteinsprobe in 3D so rekonstruiert werden. "Wahnsinn, was ist denn da los", dachte sich der Paläontologe dann.