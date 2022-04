Auf 2.800 Metern: Riesige Fischsaurier in den Hochalpen gefunden

Auf dem Gebiet des Kanton Graubünden sind vor mehr als 200 Mio. Jahren noch riesige Fischsaurier geschwommen. Mit der Auffaltung der Alpen sind die Fossilien in 2.800 Meter Höhe gelangt. Vor etwa 30 Jahren entdeckten Forschende der Universität Zürich in den Hochalpen der Ostschweiz Wirbel, Rippen und einen Zahn. Eine neue Studie erlaubte erst jetzt eine genauere Zuordnung: Demnach gehören sie zu drei verschiedenen Fischsauriern von vermutlich 15 bis 20 Metern Länge.

Der Zahn ist besonders ungewöhnlich: Mit einem Wurzeldurchmesser von sechs Zentimetern ist er doppelt so groß wie der bislang größte gefundene Fischsaurier-Zahn. „Denn er ist für Fischsaurier-Verhältnisse riesig: Seine Wurzel hatte einen Durchmesser von 60 Millimetern – das bislang größte noch in einem vollständigen Schädel steckende Exemplar lag bei 20 Millimetern und stammt von einem Ichthyosaurier, der fast 18 Meter lang war“, berichtet der federführende Paläontologe Martin Sander von der Universität Bonn. Die Ergebnisse sind nun im Journal of Vertebrate Paleontology erschienen. „Vielleicht schlummern unter den Gletschern noch weitere Reste der riesigen Meeresbewohner.“