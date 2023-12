Cambridge-Studie: Was Schwangerschaftsübelkeit wirklich auslöst

Dazu muss man wissen: GDF15 wird auch abseits der Schwangerschaft in geringen Mengen in allen Geweben gebildet. Wie empfindlich die Mutter während der Schwangerschaft auf das Hormon reagiert, hängt davon ab, in welchem Maß sie diesem vor der Schwangerschaft ausgesetzt war: Frauen mit niedrigen GDF15-Werten im Blut haben also ein höheres Risiko, während der Schwangerschaft schwere Übelkeit und Erbrechen zu entwickeln.

Biochemiker und Endokrinologe Stephen O'Rahilly von der Universität Cambridge, der die Studie leitete, dazu: "Die meisten Frauen, die schwanger werden, leiden irgendwann unter Übelkeit und Brechreiz. Das ist zwar nicht angenehm, aber für manche Frauen kann es viel schlimmer sein – sie werden so krank, dass sie behandelt werden müssen und sogar ins Krankenhaus kommen."

Dass man nun mehr über die Entstehung wisse, "gibt uns einen Anhaltspunkt dafür, wie wir dies verhindern können". Und O'Rahilly weiter: "Es macht uns auch zuversichtlicher, dass die Blockade des Hormonzugangs zu seinem hochspezifischen Rezeptor im Hirn der Mutter die Grundlage für eine wirksame und sichere Behandlung dieser Erkrankung sein wird."