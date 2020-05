Schwangerschaft: Extreme Übelkeit lebensbedrohlich

Die genauen Mechanismen sind aber noch immer unbekannt: „Es wird eine Vielzahl von Möglichkeiten diskutiert.“ Bekannt ist bereits der Zusammenhang mit dem Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin), von dem der Körper bis zur 14. Woche viel produziert. Marth: „Wir wissen, dass ein hoher hCG-Spiegel diese Beschwerden eher auslöst als ein niedriger.“ Im weiteren Verlauf der Schwangerschaft reduziert sich die hCG-Produktion zugunsten des zweiten Schwangerschaftshormons Progesteron, das u. a. für die Ausbildung der Milchdrüsen zuständig ist.

Neben den Schwangerschaftshormonen kann auch eine Überfunktion der Schilddrüse die quälende, meist wochenlang anhaltende Übelkeit begünstigen. Auch psychosomatische Auslöser wie Stress oder emotionale Belastungen gelten als häufig. Auch Essstörungen wie Bulimie oder Fettleibigkeit sind Risikofaktoren.

Dass die britische Herzogin Katherine nun wegen ihrer allzu schlanken Figur an starkem Erbrechen leide, wäre dennoch zu kurz gegriffen. „Extreme Schlankheit ist kein alleiniges Kriterium für diese Beschwerden. Meist findet man keine richtige Ursache“, betont Marth. Andreas Ebert, Chefarzt am Berliner Vivantes-Humboldt-Klinikum, bemerkt diese schweren Probleme laut dpa allerdings öfter bei sehr schlanken Frauen. „Ihr Körper kommt offenbar nicht so gut mit den Hormonumstellungen zurecht, und sie haben wenig zuzusetzen.“