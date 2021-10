Urmensch vor 500.000 Jahren soll jetzt Homo bodoensis heißen

Wissenschafter und Wissenschafterinnen haben die Namensgebung für eine neuentdeckte Art des Urmenschen vorgeschlagen: Homo bodoensis. Der Erstbeschreibung der Autorinnen und Autoren liegen keine neuen Funde zugrunde, es geht vielmehr um eine neue Einordnung von Funden.

Die Spezies lebte vor rund 500.000 Jahren während des mittleren Pleistozäns in Afrika und war der direkte Vorfahre des modernen Menschen. Der Name bodoensis leitet sich von einem Schädel ab, der in Bodo D'ar im Awash-Tal in Äthiopien gefunden wurde.

Die Epoche ist deshalb so bedeutsam, weil in dieser Zeit der moderne Mensch - der Homo sapiens - in Afrika und der Neandertaler - der Homo neanderthalensis - in Europa auftrat.