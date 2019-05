Neue Erkenntnisse über den ersten Menschen im Hochgebirge

Ältester Tibeter

Für seinen Kollegen Fahu Chen von der chinesischen Akademie der Wissenschaften ist der Fund deshalb so etwas Besonderes, „weil es wohl das älteste Fossil eines Hominiden im Hochland von Tibet ist.“ Im Klartext: Bevor der Homo sapiens das Gebiet besiedelte, war sein Cousin schon lange dort.

Auf KURIER-Anfrage erläutert Frido Welker: „Die Denisovaner passten sich wahrscheinlich an die Lebensumstände in großer Höhe an und gaben diese Fähigkeit später an den modernen Menschen weiter, der in der Region lebte.“ Und weil diese Genvariante einen Überlebensvorteil brachte, wurde sie auch weitervererbt. Positive Selektion nennen das die Evolutionsbiologen.